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Общество25 сентября 2021 15:25

В Сочи затоплены подземные переходы и в жилых домах нет электричества

Местные жители столкнулись с серьезными проблемами из-за разбушевавшейся на курорте стихии
Евгения ХАЛИКОВА
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Жители Дагомыса столкнулись с рядом проблем.

Жители Дагомыса столкнулись с рядом проблем.

В поселке Дагомыс дождевой водой затопило пешеходные переходы. Местные жители пытаются преодолеть их вброд, но глубина такая, что людям приходится отступить и искать другие способы перейти через дорогу. Воду с улиц Сочи откачивают 250 машин и 800 человек. Но пока взять под контроль ситуацию не получается. Ливневая канализация забита ветками и мусором, которые принесло дождевым потоком.

- В данный момент грозовой фронт переместился в сторону Адлерского района. Там наблюдаются перебои с электроснабжением. Специалисты устранят нарушения, как только уровень воды спадет, - рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В администрации города-курорта работает оперативный штаб, куда поступает вся последняя информация о последствиях природного катаклизма. Особое внимание уделяют объектам социальной сферы. Главам сельских поселений рекомендовано обзвонить всех маломобильных жителей, кому затруднительно выходить на улицу, и оказать им помощь по подвозу лекарств или продуктов.

В Дагомысе затопило подземный переход