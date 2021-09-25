В Сочи затоплены подземные переходы и в жилых домах нет электричества

Жители Дагомыса столкнулись с рядом проблем.

В поселке Дагомыс дождевой водой затопило пешеходные переходы. Местные жители пытаются преодолеть их вброд, но глубина такая, что людям приходится отступить и искать другие способы перейти через дорогу. Воду с улиц Сочи откачивают 250 машин и 800 человек. Но пока взять под контроль ситуацию не получается. Ливневая канализация забита ветками и мусором, которые принесло дождевым потоком.

- В данный момент грозовой фронт переместился в сторону Адлерского района. Там наблюдаются перебои с электроснабжением. Специалисты устранят нарушения, как только уровень воды спадет, - рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В администрации города-курорта работает оперативный штаб, куда поступает вся последняя информация о последствиях природного катаклизма. Особое внимание уделяют объектам социальной сферы. Главам сельских поселений рекомендовано обзвонить всех маломобильных жителей, кому затруднительно выходить на улицу, и оказать им помощь по подвозу лекарств или продуктов.