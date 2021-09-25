Из-за стихии на Кубани в готовность приведены 80 пунктов временного размещения

На Кубани действует циклон.

В Краснодарском крае из-за разгула стихии приведены в готовность 80 пунктов временного размещения людей из подтопленных районов. Самая тяжелая ситуация сейчас в Сочи и в Туапсинском районе. Здесь дождевыми потоками затоплены улицы, в низинах вода зашла во дворы и частные дома.

- В Туапсинском районе находятся в готовности оперативная группа и аэромобильная группировка Главного управления общим количеством 49 человек, 9 единиц техники, 3 плавсредства и 1 беспилотный летательный аппарат, - рассказал начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

По прогнозам синоптиков, циклон будет действовать на территории Краснодарского края еще сутки. Ожидают дожди, сход селей, ураганный ветер и формирование смерчей.

Еще 10 районов Кубани переведены в режим повышенной готовности.