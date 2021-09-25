На Кубани за сутки выявили 220 человек с коронавирусом, в том числе 22 ребенка

Фото: admkrai.krasnodar.ru

По данным на 25 сентября, за последние сутки в крае подтвердили 220 новых случаев заражения COVID-19, в том числе инфекцию подхватили 22 ребенка. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Самым зараженным стал Краснодар, здесь заболел 71 человек. В антирейтинг попал Тимашевский район с 29 новыми случаями. Также много зараженных в Сочи, здесь в госпитали попали 27 человек.

- В Кущевском районе 15 инфицированных, в Лабинском – 13, в Белореченском – 12. В Красноармейском и Северском районах по семь новых пациентов, в Анапе – шесть, в Абинском, Мостовском и Павловском районах – по пять, - отметили в оперштабе региона.

Далее идут города с наименьшим количеством зараженных. В Новороссийске выявили три заболевших, в Геленджике, Горячем Ключе, Кавказском, Курганинском, Славянском, Тихорецком районах – по два. Единичные случаи зафиксированы в Калининском, Староминском и Крымском.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что еще не прошел и месяц с начала учебного года, как ковид стал подкашивать студентов, школьников и малышей-детсадовцев. Так, из-за коронавируса по одной школе закрыли в Геленджике и Усть-Лабинском районе. Школьников перевели на удаленку.