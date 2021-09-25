В 10 районах Кубани из-за ливней ввели режим повышенной готовности

В районах ликвидируют последствия разгула стихии

На Краснодарский край обрушились сильные ливни. В 10 районах ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

- Режим повышенной готовности ввели в Динском, Курганинском, Ленинградском, Отрадненском, Северском, Лабинском, Каневском, Новопокровском, Новокубанском и Белоглинском районах, - уточнили специалисты.

На Кубани продолжает действовать циклон. Синоптики предупреждают, что дожди будут идти до конца дня, порывы ветра могут достигать 20 м/с. На побережье образуются смерчи, есть риск обвалов. Наблюдается колебание уровня воды в реках в горном кластере от Туапсе до Сочи. Активная фаза действия циклона прогнозируется до 18 часов 25 сентября.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что из-за стихии на Кубани в готовность приведены 80 пунктов временного размещения. Самая тяжелая ситуация сейчас в Сочи и в Туапсинском районе. Здесь дождевыми потоками затоплены улицы, в низинах вода зашла во дворы и частные дома.