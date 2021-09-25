Начальник почтового отделения Краснодара присвоил 40 тысяч рублей чужих пенсионных выплат

Суд состоится в ближайшее время

В Краснодаре в одном из почтовых отделений начальник решил не отдавать пенсионные деньги, он присвоил их себе. 40 тысяч рублей предназначались 18-летнему местному жителю по потере кормильца. Когда выплаты не пришли, пострадавший обратился в прокуратуру.

- Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении начальника почтового отделения. Он обвиняется в совершении преступления по статье «Присвоение денежных средств, вверенных виновному, с использованием своего служебного положения», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе надзорного ведомства.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.