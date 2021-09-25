Под Краснодаром на два месяца закрыли участок трассы М-4 «Дон» из-за ремонта моста

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Движение на 1343-м километре автодороги М-4 «Дон» в Теучежском районе Адыгеи ограничили на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».

- Участок, который перекрыли из-за ремонта моста, находится в районе поселка Тлюстенхабль под Краснодаром. Там ограничили движение только по одной полосе – по направлению из Краснодара на Москву, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» дорожники.

Ограничения на дороге введи до 15 ноября. В это время на путепроводе, который ведет в Тлюстенхабль, поменяют балки.

Водителей предупредили, что в районе участка могут скапливаться заторы. Организованы объездные пути, автовладельцев просят заранее продумывать маршрут для поездки.