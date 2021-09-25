Мэр Сочи сообщил, что город возвращается к привычной жизни после залпового ливня

Фото: пресс-служба мэрии

25 сентября на Сочи обрушился сильный ливень, пострадала инфраструктура. Но с последствиями на курорте быстро справились. И сейчас город возвращается к привычной жизни.

- Автомобильное движение идёт в обычном режиме. Железнодорожное и авиасообщение восстановлены в полном объёме. Сейчас предпринимаются все необходимые меры, чтобы сократить отставания по графику, нарушенному из-за стихии, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Штормовое предупреждение на курорте действует 25 и 26 сентября. Ливни в Сочи еще ожидаются, городские службы работают в усиленном режиме.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что накануне в горах выпал первый снег, объекты санкура готовы к старту горнолыжного сезона. В прибрежной части города пляжи остаются закрытыми.