В Тбилисском районе Кубани прошли Гречишкинские поминовения

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В станице Тбилисской 25 сентября прошли Гречишкинские поминовения. Богослужение, посвященное подвигам казаков, защищавших южные рубежи России от нападения горцев, проходит каждый год в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Молебен прошел в центральном парке станицы Тбилисской возле памятника сотнику Андрею Гречишкину и погибшим казакам-линейцам. Потом участники поминовений посети Курган казачьей славы, - сообщили в администрации региона.

На поминовения в Тбилисской съехались казаки из 10 районов края, также присутствовали жители и гости станицы.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что традиционные Трошевские поминовения прошли в Краснодарском крае. В поселке Северном почтили память Героя Российской Федерации, генерал-полковника Геннадия Трошева.