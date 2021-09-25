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Общество25 сентября 2021 20:34

В Тбилисском районе Кубани прошли Гречишкинские поминовения

Богослужение проходит ежегодно в сентябре
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В станице Тбилисской 25 сентября прошли Гречишкинские поминовения. Богослужение, посвященное подвигам казаков, защищавших южные рубежи России от нападения горцев, проходит каждый год в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Молебен прошел в центральном парке станицы Тбилисской возле памятника сотнику Андрею Гречишкину и погибшим казакам-линейцам. Потом участники поминовений посети Курган казачьей славы, - сообщили в администрации региона.

На поминовения в Тбилисской съехались казаки из 10 районов края, также присутствовали жители и гости станицы.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что традиционные Трошевские поминовения прошли в Краснодарском крае. В поселке Северном почтили память Героя Российской Федерации, генерал-полковника Геннадия Трошева.