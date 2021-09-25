День города Краснодара завершился неожиданным салютом

Салют стал сюрпризом для краснодарцев. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

День города Краснодара завершился зрелищным фейерверком над парком имени 30-летия Победы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

- Поздравляем краснодарцев и гостей города с 228-й годовщиной со дня образования Екатеринодара-Краснодара, - сопроводили фотографии фейерверка в мэрии.

Напомним, День города в Краснодаре отмечается два дня - 25 и 26 сентября. Ранее "Комсомолка" публиковал афишу мероприятий. В краевом центре запустили флешмоб, краснодарцев призвали публиковать посты в соцсетях и рассказывать, за что любят Краснодар. Условие акции - хештег #зачтоялюблюкрд