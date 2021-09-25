На Кубани в массовом ДТП погиб один человек, пятеро госпитализированы. Фото: Госавтоинспекция Краснодарского края.

Смертельное ДТП произошло 25 сентября около двух часов дня в Белоглинском районе. По предварительным данным, 18-летний парень со стажем вождения около двух месяцев на "Пежо-307" не справился с управлением, выехал на встречку и влетел в "Ладу Ларгус" под управлением 26-летнего молодого человека. После этого легковушка столкнулась с "Лада Веста" под управлением 39-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель "ПЕЖО-307" от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель "Лады Веста" и четверо его пассажиров были госпитализированы, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Госавтоинспекция призывает водителей автотранспорта выбирать именно безопасную скорость движения в соответствии с дорожными условиями, не допускать грубых нарушений правил дорожного движения и агрессивной манеры вождения.