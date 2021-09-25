В Краснодаре снова затопило центр

Люди ждут когда построят насосную станцию.

В Краснодаре центр города снова погрузился под воду. Дождь 25 сентября шел практически весь день с очень небольшими перерывами. В результате вода зашла в несколько частных жилых домов по улицы Гудимы. В последний раз эти же дома топило 21 сентября. Тогда тоже весь день шел дождь.

- Причиной в прорвавшейся канализация по пер. Тракторный. Приехали МЧС и установили две помпы, но они не справляются с потоком канализационных вод, - рассказали местные жители.

Люди борются с проблемой подтопления уже более 7 лет. Как высинилось, в их жилом секторе нет действующей ливневой канализации. Власти города обустроили искусственную неровность для стока ливневых со стороны Тракторного переулка. Также тут запланировано строительство насосной станции.