Мария Каннуникова (слева) и Алена Рогозянская хотят побороться за главную корону. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Две краснодарки будут бороться за 2 миллиона рублей в конкурсе «Мисс Офис». Их имена стали известны еще в июле. Посмотрев визитку и творческий конкурс, члены жюри единогласно пришли к выводу, что шанс на победу есть и у Марии Каннуниковой и Алены Рогозянской. К слову, Алена одержала победу еще и в голосовании на сайте генерального регионального информационного партнера мероприятия – издания «Комсомольская правда».

Сейчас идет интернет-голосование за выход в финал конкурса. Продлится оно до 10 октября включительно. По итогам будут отобраны 30 участниц финального шоу.

Поддержать жительниц Краснодара может любой желающий на сайте конкурса. Голосуйте за Алену Рогозянскую и Марию Каннуникову.

Напомним, финал пройдет в Москве 27 ноября. Победительница конкурса получит 2 миллиона рублей, корону и крупный рекламный контракт.