Что произошло за ночь 26 сентября: На Кубани в массовом ДТП погиб один человек, пятеро госпитализированы

Фото: Госавтоинспекция Краснодарского края.
Что произошло за ночь 26 сентября 2021. На Кубани в массовом ДТП погиб один человек, пятеро госпитализированы. По факту аварии проводится проверка.
В Сочи на припаркованные машины обрушилась подпорная стена. Кроме транспорта, никто не пострадал.
В горах Красной Поляны выпало 17 см снега. Снегопад на горнолыжных курортах продолжался всю ночь на 25 сентября.
В Адыгее уже лепят снеговиков. Зима в Кавказском биосферном заповеднике уже заявила о себе, несмотря на календарь.