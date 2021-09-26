Что произошло за ночь 26 сентября: На Кубани в массовом ДТП погиб один человек, пятеро госпитализированы

Фото: Госавтоинспекция Краснодарского края.

Что произошло за ночь 26 сентября 2021. На Кубани в массовом ДТП погиб один человек, пятеро госпитализированы. По факту аварии проводится проверка.

В Сочи на припаркованные машины обрушилась подпорная стена. Кроме транспорта, никто не пострадал.

В горах Красной Поляны выпало 17 см снега. Снегопад на горнолыжных курортах продолжался всю ночь на 25 сентября.

В Адыгее уже лепят снеговиков. Зима в Кавказском биосферном заповеднике уже заявила о себе, несмотря на календарь.