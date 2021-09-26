Погода на 26 сентября 2021 года в Краснодаре: воздух прогреется до плюс 21 градуса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осень пришла на Кубань! За неделю столбики термометров в крае сбросили в среднем 10 градусов. Самый большой перепад температур был в Краснодаре. Здесь падение составило около 12 зачений.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 26 сентября 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что днем воздух прогреется до плюс 21 градусоа, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в городе ожидается усиление ветра. На пике его порывы будут достигать 14 м/с.