Самолет из Екатеринбурга экстренно сел в Краснодаре после попадания в него молнии Фото: Алина НИЗАМОВА

Самолет из Екатеринбурга экстренно сел в Краснодаре после попадания в него молнии. Судно направлялось в Сочи.

Из-за непогоды воздушная гавань курорта была закрыта. Поэтому лайнер отправился на запасной аэродром – в Краснодар.

Во время посадки в самолет попала молния. По словам пассажиров рейса, они увидели яркую вспышку и услышали громкий хлопок.

- В настоящее время в аэропорту работают технические службы авиакомпании, которые и примут решение о дальнейшей эксплуатации самолета. Вчера 175 пассажиров рейса были отправлены в Сочи автобусами, - рассказали "КП" - Кубань" в пресс-службе аэропорта Краснодара.

Благодаря слаженной работе пилотов посадка прошла в штатном режиме. Лайнер приземлился в Краснодаре поздней ночью.