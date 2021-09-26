Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Максимальная заполняемость стадиона ФК «Краснодар» увеличилась до 30% перед игрой с «Сочи». Матч посетят до 10 500 болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба «быков».

Отметим, что поединок 9-го тура российской премьер-лиги пройдет в Краснодаре в воскресенье, 26 сентября. Стартовый свисток на арене «быков» прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Отмечается, что болельщикам необходимо предъявить QR-код, который бы подтверждал перенесенное заболевание или прохождение вакцинации.