Четыре дома ушли под воду из-за непогоды на Кубани

Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Непогода обрушилась на Кубань в субботу, 26 сентября. За несколько часов в Краснодарском крае выпала практически месячная норма осадков.

Основной удар пришелся на побережье Черного моря. Частично под водой оказалась даже трасса Формулы 1, где проходила квалификация Гран-При России.

Локальные подтопления случились в Анапе, Сочи и Туапсе. Под воду ушли сразу 4 дома и 25 дворов. Вместе с ливнями на курортах разгулялся ветер. На пике его порывы достигали 25 м/с.

Сейчас активная фаза циклона осталась позади. Утром в воскресенье, 26 сентября, подтопленных территорий на Кубани не выявлялось.

Отмечается, что из-за залповых ливней уровень рек достигал критических отметок в Апшеронске и Сочи. Сейчас вода вернулась в русла. Угрозы подтопления ушла.