Смертельная авария произошла ночью в Туапсинском районе Фото: Сергей ГАПОН

Смертельная авария произошла ночью в Туапсинском районе. Здесь не поделили дорогу две иномарки. Об этом «КП» – Кубань» рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю

Отмечается, что ДТП случилось на федеральной трассе Джубга – Сочи – граница с Абхазией около поселка Ольгинка. 72-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением на закруглении дороги и вылетел на полосу встречного движения, где врезался в Hyundai Solaris.

Водитель немецкого внедорожника скончался на месте. Также от полученных травм скончалась пассажирка в корейском седане.

Еще три человека пострадали. Это 34-летний водитель Hyundai Solaris и двое пассажиров, 14-летняя девочка и полугодовалый мальчик. Они были доставлены в ближайшую больницу.