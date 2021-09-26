Жители Кубань сдали 221 положительный тест на COVID-19 за последние сутки

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жители Кубани сдали 221 положительный тест на COVID-19 за 24 часа. Этот показатель стал одним из самых низких за месяц.

Больше всего заболевших выявлено в Краснодаре. Здесь диагноз коронавирус подтвердился у 57 человек. Также в тройку антирейтинга по количеству новых случаях заражения попали Сочи и Мостовской район. Здесь положительный тест на COVID-19 сдали еще 34 и 16 пациентов.

Отметим, что лучший способ избежать заражения инфекцией – вакцинация. Получить ее можно более чем в 300 прививочных пунктов в каждом районе Краснодарского края.