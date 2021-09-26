Фото: пресс-служба УМВД России по г. Краснодару

Иностранец устроил аварию с двумя погибшими в центре Краснодара в субботу, 25 сентября. Она произошла на Суворовском мосту. Об этом сообщил «КП» – Кубань» официальный представитель УМВД России по городу Краснодару Артем Коноваленко.

Отмечается, что 33-летний иностранец на автомобиле ВАЗ ехал с превышением скорости по улице Суворова. На пересечении с Седина он врезался в автомобиль «Рено». За рулем иномарки находился 40-летний уроженец Чеченской республики.

Удар был такой силы, что обе машины улетели в бордюр. От полученных травм на месте скончались два пассажира иномарки: 30-летний житель Калининского района и 20-летняя уроженка Красноярска.

В результате аварии серьезно пострадали оба водителями. Они находятся в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовно дела.