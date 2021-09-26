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Кубань предложила увеличить федеральную поддержку на закладку виноградников. Об этом стало известно на круглом столе в Совете Федерации. Его организовал профильный комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

– В результате проведенной по поручению губернатора Вениамина Кондратьева ревизии виноградопригодных земель, у нас появился резерв таких земель площадью 50 тыс. га, – отметил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

Он отметил, что земля должна работать. Но для этого необходимо высокие объемы и темпы закладки виноградников. Эти мероприятия требуют серьезных финансовых инвестиций.

- Просим рассмотреть возможность увеличения объема господдержки отрасли виноградарства и, прежде всего, закладки виноградников, – добавил вице-губернатор.

Чтобы увеличить темпы производство, необходимо упростить строительство объектов переработки винограда.

Председатель профильного комитета Совета Федерации Алексей Майоров подчеркнул, что в стране сохраняется стабильная тенденция роста отрасли виноградарства и виноделия.