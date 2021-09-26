Один человек пострадал в результате массовой драки в Краснодаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Один человек пострадал в результате массовой драки в Краснодаре. Он получил удар ножом

Конфликт двух групп мужчин случился на улице Ангарской. Неизвестно, что именно не поделили компании.

Сообщение о потасовке поступило в полицию Краснодара ночью, 26 сентября. По словам очевидцев, побоище устроили две компании мужчин. Они были вооружены холодным оружием.

Во время конфликта они даже пытались разбить автомобиль. Внутри машины сидела женщина с ребенком.

- Правоохранители задержали четырех участников драки. Один участник конфликта получил ножевое ранение, – сказал «КП» - Кубань» официальный представитель УМВД России по г. Краснодару Артем Коноваленко.

Отмечается, что правоохранители уже установили личность нападавшего, который нанес удар ножом. Полицейские разыскивают его. По факту инцидента проводится проверка.