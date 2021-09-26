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Жители Краснодара получили почетные звания и памятные медали в честь дня города. Церемония награждения знаками «Почетный гражданин Краснодара», памятными медалями «За заслуги» и Почетными грамотами администрации прошла в Муниципальном концертном зале. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

— Город набирает очень хороший темп развития. В сентябре мы открыли пять новых школ, такого не было очень давно. В прошлом году был принят генеральный план, а в этом году мы утвердили правила землепользования и застройки — это та конституция, по которой город будет развиваться, — подчеркнул исполняющий обязанности мэра города Евгений Наумов.

Отметим, что звание «Почетный гражданин Краснодара» получили сразу шесть человек, в том числе ректор КубГУ Михаил Астапов и советник генерального директора гандбольного клуба «Кубань» Александр Тарасиков.

— На всех этапах развития города главное — люди. Сегодня мы пригласили замечательных краснодарцев, которые много сделали для развития нашего города. Поздравляю с праздником и заслуженными наградами, — отметила председатель городской Думы Вера Галушко.

Памятными медалями «За заслуги» наградили медицинских работников ККБ-1 и ККБ-2 и других горожан. Еще 10 человек стали обладателями почетных грамот администрации Краснодара.

Отметим, что 26 и 27 сентября Краснодар отмечает 228-ю годовщину. Из-за коронавирусных ограничений на Кубани не состоялся праздничный концерт. Зато горожане увидели салют. Он прошел в субботу, 26 сентября, на Кубанской набережной и стал сюрпризом для горожан.