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Молодежный день города проходит в Краснодаре. Основные празднования развернулись в районе парка им. 30-летия Победы. Здесь работают сразу несколько площадок активностей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

Как рассказали в управлении по делам молодежи, мероприятия открылись с зарядки и пробежке по Тропе здоровья. В них принял участие начальник управления Сергей Фетисов.

— Молодые жители активно участвуют в жизни города, реализуют свои проекты, помогают формировать городскую среду, содействуют развитию Краснодара, — отметил начальник управления по делам молодежи города Сергей Фетисов.

В граффити-парке «Затон» организован мастер-класс по уличному искусству. Здесь работают сразу 40 кубанских художников. Она создадут новые образы в парке.

Около дворца спорта «Олимп» развернулись мастер-классы по танцам, футбольному фристайлу и зумба-фитнесу.

Отметим, что масштабные празднования 228-й годовщины Краснодара стартовали в субботу, 25 сентября. Из-за ковидных ограничений большая часть активностей прошла в онлайн-формате.