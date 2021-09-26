Фото: krd.ru

Памятник изобретателю телевидения Бориса Розингу появился в Краснодаре. Он открылся на улице Красной, рядом с корпусом КубГТУ.

- Здесь трудились многие известные ученые, и особо среди них можно выделить физика с мировым именем, великого изобретателя Бориса Розинга. Он не только создал механизм воспроизведения телевизионного изображения, но и стал одним из основателей нашего краснодарского вуза, его первым ректором, – отметил исполняющий обязанности главы Краснодара Евгений Наумов.

Отмечается, что с инициативой установки памятника выступило руководство университета. Создание эскиза памятника занимались Владимир Золотухин и Серафима Золотухина, а архитектором скульптуры стал Виктор Багин.

Ранее в Краснодаре развернулись нешуточные страсти из-за авторства памятника. На него претендовали сразу несколько человек.

- Мой отец изготовил эскиз памятника несколько лет назад. Интерес к личности Бориса Львовича у него возник еще в 1988 году. Он долго вынашивал эту работу, – рассказывал «КП – «Кубань» Иван, сын знаменитого скульптора, заслуженного художника РФ Александра Аполлонова.

В своей работе Александр Аполлонов создал образ русского интеллигента. Скульптура была сделана из пластилина. Она долгое время стояла на поле в мастерской Александра, который трагически погиб в автокатастрофе в 2017 году.

Воплотить идею в скульптуру пытался сын Аполлонова, Иван. Но сделать это у него не получилось. Создание памятника было отдано Владимиру Золотухину.