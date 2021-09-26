Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Кубани посетил Гран-при России «Формулы-1» в Сочи. Вместе с главой курорта Алексеем Копайгородским Вениамин Кондратьев принял участие в церемонии открытия автогонок.

- Сегодня с самого утра многих очень волновала погода. И она не подвела. Очень надеюсь, что зрители смогут насладиться заездами, – написал глава региона в телеграме.

Он подчеркнул, что во время заезда болел за российского гонщика Никиту Мазепина, который финишировал на 18-й позиции.

Отметим, что российский этап самой престижной гоночной серии прошел с соблюдением всех антиковидных норм. Помимо гонок, болельщики насладились выступлениями известных российских и зарубежных музыкальных звезд. Закроет программу заключительного дня соревнований певец Иван Дорн. Он выступит в Олимпийском парке в 19:00.

Отметим, что в состав организационного комитета по подготовке и проведению этапа Гран-при «Формулы-1» в Сочи вошел вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.