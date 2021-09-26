Фото: admkrai.krasnodar.ru

Компания «Феррони» – участник национального проекта в Краснодарском крае. Он займется бережливым производством. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Кубани.

Отмечается, что компания, которая занимается производством входных дверей из металла, заключила соглашение с министерством экономики Краснодарского края и Региональным центром компетенций. Оно предусматривает реализацию нацпроекта «Производительность труда».

- К нацпроекту в рамках отрасли «торговля» присоединился крупный экспортоориентированный производитель с годовой выручкой 11,4 млрд рублей. Кубанский РЦК будет работать с головной компанией холдинга и сконцентрируется на оптимизации процессов в области торговли. Мы ожидаем увеличение производительности труда компании не менее чем на 30%, – отметил министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

В скором времени сотрудники компании займутся изучением бережливого производства. Сразу после завершения этого этапа она приступит к реализации национального проекта.

Отметим, что компания «Феррони» была создана в 2006 году. Она производит 160 тысяч дверей в месяц. Это 95% от общего объема рынка России.

Также «Феррони» активно продвигает свой продукт за рубежом. Она уже доставляет двери в 28 стран. Новое соглашение позволит компании зайти на новые иностранные рынки.