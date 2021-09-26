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Ремонт поликлиник в Крымском и Северском районах завершится в октябре 2021 года. Сейчас готовность обоих объектов составляет более 70%.

Отмечается, что медицинские комплексы приводят в порядок в рамках государственной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

В станице Варениковской ремонт больницы завершен уже на 70%. Рабочие сделали демонтаж здания, заменили окна, обеспечили водоснабжение и провели электропроводку.

В поликлинике поселка Ильский строители уже демонтировали электросети и обновили водопровод и канализацию.