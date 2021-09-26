Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские онкодиспансеры получат оборудование более чем на 747 миллионов рублей. Новые аппараты уже завезли в краевую больницу №2. Об этом сообщает пресс-служба администрация Кубани.

Отмечается, что новое оборудование было куплено по национальному проекту «Здравоохранение». Оно предназначено для борьбы с онкологией. Больница получила сразу два видеоэндоскопических комплекса.

Новая техника отвечает последним стандартам качества. Она позволит своевременно обнаруживать даже минимальные изменения слизистой, опухолевые и предопухолевые поражения, которые были бы тяжело различимы во время осмотра на обычной аппаратуре.