Что произошло за ночь 27 сентября: Памятник изобретателю телевидения Борису Розингу появился в Краснодаре

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Что произошло за ночь 27 сентября 2021. Памятник изобретателю телевидения Борису Розингу появился в Краснодаре. Он открылся на улице Красной.

Иностранец устроил аварию с двумя погибшими в центре Краснодара. На огромной скорости он протаранил иномарку.

Один человек пострадал в результате массовой драки в Краснодаре. Он получил удар ножом.

Свыше 430 тысяч жителей Краснодара вакцинировались от COVID-19. Эта цифра продолжает расти.

Смертельная авария произошла ночью в Туапсинском районе. Здесь не поделили дорогу две иномарки.