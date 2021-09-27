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Общество27 сентября 2021 7:00

Что произошло за ночь 27 сентября: Памятник изобретателю телевидения Борису Розингу появился в Краснодаре

Что произошло за ночь 27 сентября в Краснодарском крае
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Что произошло за ночь 27 сентября 2021. Памятник изобретателю телевидения Борису Розингу появился в Краснодаре. Он открылся на улице Красной.

Иностранец устроил аварию с двумя погибшими в центре Краснодара. На огромной скорости он протаранил иномарку.

Один человек пострадал в результате массовой драки в Краснодаре. Он получил удар ножом.

Свыше 430 тысяч жителей Краснодара вакцинировались от COVID-19. Эта цифра продолжает расти.

Смертельная авария произошла ночью в Туапсинском районе. Здесь не поделили дорогу две иномарки.