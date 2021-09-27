Погода на 27 сентября 2021 года в Краснодаре: ожидаются ливни и похолодание Фото: Варвара ДЫМ

Непогода надвигается на Кубань. Уже в понедельник, 27 сентября, мощные ливни зарядят в нескольких районах края. Попадает под удар даже Краснодар.

Здесь ожидается резкое похолодание. Во второй половине дня синоптики прогнозируют дождь.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 27 сентября 2021 года в Краснодаре.

- Максимальная температура воздуха днем составит 21 градус, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в мегаполисе ожидается усиление ветра. На пике порывы будут достигать 14 м/с.