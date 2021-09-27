Найдена 15-летняя школьница, сбежавшая с женихом из Геленджика

Школьницу нашли живой

В Геленджике в 20 числах сентября в розыск объявили 15-летнюю школьницу. Знакомые с ситуацией местные жители говорили, что Софья М. могла сбежать с женихом. В день пропажи она пошла в школу в селе Дивноморском, а после уроков не вернулась домой. Правоохранительные органы разыскивали девочку и её друга по обращению мамы школьницы.

Накануне стало известно, что Софья нашлась.

- Найдена. Жива, - сообщили в поисковом отряде.

О судьбе жениха пока ничего не сообщается. С девочкой работают сотрудники ПДН.