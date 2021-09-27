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Общество27 сентября 2021 8:47

50 тысяч рублей досталось победителю шахматного турнира в Геленджике

Он состоялся накануне
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: DOGMA

Фото: DOGMA

26 сентября в Геленджике завершился первый классификационный турнир DOGMA по шахматам. Его призовой фонд составил 300 тысяч рублей.

- За первое место боролись шахматисты из разных регионов страны: Московской, Ленинградской, Ростовской областей, Карачаево-Черкесской Республики, Ставропольского края, Республики Адыгея и Краснодарского края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы мероприятия.

Лучшим в турнире А стал Панкратов Олег из Кавказского района Кубани, он получил 50 тысяч рублей. Второе и третье места заняли Юмшанов Леонид и Щурий Юрий, также родом из Краснодарского края.

Фото: DOGMA

Фото: DOGMA

В турнире В победил Ачмиз Аскер из Ейского района, ему досталась награда в 17,5 тысяч рублей.

Следующий турнир DOGMA по шахматам состоится в Доме отдыха «Туапсе» с 6 по 10 октября. Заявки на участие принимаются до 1 октября. Подробности можно узнать на сайте Krasnodarchess.org