Международный День туризма отметят в Сочи

Фото: горный курорт "Роза Хутор"

День туризма отметят в горах Сочи. В честь праздника «Роза Хутор» подготовил акции и праздничные мероприятия. Ежегодно курорт принимает до 2 миллионов гостей из всех точек земного шара. В этом году «Роза хутор» вновь получил награду Traveller’s Choice («Выбор путешественников») популярного сервиса TripAdviser, тем самым доказав свое лидерство в сегменте природного туризма.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе горного курорта, в Международный день туризма в Instagram канале «Роза Хутор» разыграют три пеших похода для двоих по маршруту «От снежников до водопадов». В сопровождении гидов счастливчики полюбуются красотами Кавказа.

Так, запланированы бесплатные экскурсии для учащихся краснополянской школы № 65. Школьники начального звена пройдут «Школу выживания»: научатся разводить костры, разбивать лагерь, оказывать первую медицинскую помощь, а ребята из старших классов поднимутся на высоту 2509 метров над уровнем моря, чтобы увидеть Каменный столб.

- Природный туризм – замечательный семейный отдых. Чтобы наши горы стали доступнее, мы запустили спецпредложение. Начиная с 27 сентября в онлайн-магазине «Роза Хутор» по промокоду Осень10 можно с 10-процентной скидкой купить прогулочный билет, оплатить проживание в отелях, а также 10-дневный тур с гидом, - рассказал директор по маркетингу курорта «Роза Хутор» Дмитрий Барашков.