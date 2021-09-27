В Краснодаре ливневки начнут чистить от листвы

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Осень активно вступает в свои права, начинается листопад. В Краснодаре начнут активно чистить ливневки от листвы и мусора. Об этом сообщили на планерном совещании в администрации города.

- Идет время обильного листопада, и своевременная уборка листвы важна - на это прошу обратить особое внимание, взять на особый контроль. Это может привести к засорам ливнеприемников, локальным подтоплениям, - отметил исполняющий обязанности мэр Евгений Наумов.

Градоначальник поручил каждый день мониторить ситуации и не допускать сильных засоров.