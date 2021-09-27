В мэрии Краснодара объяснили ситуацию с подтоплением улицы Гудимы

С улицы Гудимы воды откачивали 20 часов

В Краснодаре после дождей затопило улицу Гудимы. В дома заходили потоки воды, к дождевой также добавилась и канализационная. Краснодарцы пожаловались на ситуацию, а в мэрии пообещали решить проблему.

- По переулку Тракторному вода из-за перепада высот спускается от улицы Седина в направлении к Суворова. На этом участке, где стоят частные домовладения и многоквартирный жилой дом, сеть ливневой канализации отсутствует. Поэтому происходят подтопления, - сказали в администрации.

Специалисты добавили, что в этом районе планируется построить коллектор и насосную станцию. В ближайшее время будет подготовлен проект.

В настоящее время на участке, где подтапливает дома, сделали искусственную неровность на въезде во двор со стороны переулка Тракторного. Это поможет отводить потоки вод в сторону, пока будет строиться ливневка.