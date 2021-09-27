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Происшествия27 сентября 2021 10:59

В Краснодаре разбилась 19-летняя девушка, упав с 16-го этажа

Сейчас проводится проверка
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Проводится проверка

Проводится проверка

С 16-го этажа одного из многоквартирных домов на улице Карякина в Краснодаре упала 19-летняя девушка. Она скончалась от полученных травм.

- Несчастный случай произошел 26 сентября. В связи с гибелью 19-летней девушки назначена проверка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Следователи выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре мужчина погиб после падения с балкона 13-го этажа. Трагедия произошла на улице Валерия Гассия.