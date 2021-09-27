Хватает ли работы на Кубани

«Комсомольская правда» 24 сентября 2021 года провела онлайн «Деловую пятницу» на тему того, как изменилась картина на рынке труда в последние годы. В СМИ стали чаще говорить о нехватке рабочих мест. Но в то же время все больше россиян переезжает жить на юг России. Как отражается растущая миграция на Кубани, хватает ли работы в регионе и в какой отрасли существует дефицит кадров – обсуждали ведущие специалисты и руководители.

- Наша компания сумела подстроиться под ограничительные меры и организовать рабочий процесс без потерь, – отметила заместитель генерального директора АО "Агрокомплекс" имени Н .И. Ткачева Марина Ирхина. - Мы на постоянной основе проводим мониторинг изменений на рынке в части условий и оплаты труда. Пересматриваем действующую мотивацию работников. Улучшаем бытовые условия на производстве. В условиях карантинных мер компания работала стабильно — мы сохранили уровень заработных плат, не сокращали персонал, что, к сожалению, происходило на многих предприятиях. Кроме того, мы смогли организовать работу производств, на которых затруднена или невозможна удаленная работа.

При этом "Агрокомплекс" постоянно ищет новых работников по трем сферам своей деятельности - в сельском хозяйстве, пищевой переработке и торговле. Особенно остро вопрос стоит в сезоны уборки урожая. Однако есть и постоянные вакансии. В сельском хозяйстве это агрономы и мелиораторы; в пищевой переработке — технологи, инженеры, электромонтёры и сварщики.

Узнать об итогах «Деловой пятницы» можно в газете «Комсомольская правда», на сайте kuban.kp.ru и в эфире Радио «Комсомольская правда» FM 91,0 уже скоро.