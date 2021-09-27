Лучших представителей туриндустрии наградили в Сочи

Фото: сайт администрации Сочи

В канун Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября, 12 сочинцам, работающим в сфере гостеприимства, вручили краевые и муниципальные награды.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии курорта, отрасль санкура в Сочи – градообразующая. С начала года курорт принял более 5,6 млн отдыхающих. Накануне профессионального праздника лучшим представителям туриндустрии вручили грамоты и благодарственные письма.

- Последние 2 года стали поворотными для всей индустрии туризма. В настоящее время утверждается национальный проект в сфере туризма. Финансирование станет плановым и системным. Но важно помнить о человеческом факторе: тех, кто принимает гостей со всей душой, - подчеркнула врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

В сочинских отелях и здравницах трудятся свыше 35 тысяч человек. Загрузка средств размещения на данный момент более 70%. До конца года власти курорта планируют принять еще миллион отдыхающих. Летом на курорте работали свыше 2800 средств размещения с общим номерным фондом порядка 200 тысяч мест.

На курорте создано Агентство по развитию туризма и работает официальный туристический портал Сочи visit-sochi.com. Онлайн уже можно приобрести экскурсии, билеты на концерты, выставки, фестивали. В будущем через сервис можно будет забронировать отель, арендовать автомобиль и даже заказать столик в ресторане.