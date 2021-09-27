На Кубани за сутки выявили 222 новых случая COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае коронавирусом за сутки заболели 222 человека, в том числе восемь детей. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Самыми зараженными городами стали Краснодар, Сочи и Армавир, здесь выявили 43 и по 29 зараженных. Также в антирейтинг попал Отрадненский район с 15 заболевшими. В Анапе в больницу попали 12 человек с коронавирусом, Горячем Ключе, Белореченском, Усть-Лабинском районах – по девять, в Крыловском – восемь.

- В Выселковском районе шесть зараженных, в Новороссийске, Славянском, Староминском, Новокубанском районах – по пять, в Апшеронском, Курганинском, Павловском – по четыре, - отметили в оперштабе.

Далее идут города с наименьшим количеством заболевших. В Туапсинском, Красноармейском, Новопокровском и Белоглинском районах заболели по три человека, в Ейском, Каневском, Темрюкском, Тбилисском – по два. Единичный случай зафиксирован в Кавказском районе.