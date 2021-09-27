Временные участки исключат из ЕГРН после 1 марта 2022 года

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Временные земельные участки исключат из Единого госреестра недвижимости после 1 марта 2022 года. Земли перейдут в статус «архивный». Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщает краевая кадастровая палата.

Так, временные участки, на которые не зарегистрированы права и которые поставлены кадастровый учет с 1 марта 2008 года до 1 января 2017 года, будут сняты с учета. Подчеркивается, что при этом права на объект не прекращаются, а земля не изымается из использования.

Для того чтобы изменить статус участка «временный» на «актуальный», необходимо оформить права на землю. В случае если он принадлежит государству или муниципалитетам, требуется заключить договор аренды или безвозмездного пользования.

Для этого необходимо до 1 марта 2022 года подать заявление о госрегистрации права на объект недвижимости в офис МФЦ либо направить заявление и документы в электронном виде на сайте Росреестра. В бумажном виде документы подаются с помощью заказа выездного обслуживания на сайте Кадастровой палаты.