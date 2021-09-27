В парламенте Кубани проведут оптимизацию структуры

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В парламенте Краснодарского края по итогам выборов-2021 оптимизируют структуру. В частности, будет расформирован комитет по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, рынков, внешнеэкономической деятельности. Об этом накануне сообщил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Так, председатели комитета – депутат Сергей Алтухов, а также Андрей Дорошенко и Дмитрий Лоцманов – победили в прошедших накануне выборах в Государственную думу. Кандидаты теперь наделены мандатами на работу в восьмом созыве. А полномочия отдела перейдут к другим комитетам парламента. Ими наделят бюджетный и налоговый сектор, АПК и продовольствие, ЖКХ и строительство.

Напомним, в сентябре текущего года на заседании ЗСК рассмотрят сложение полномочий депутатов, проходящих в Государственную думу.