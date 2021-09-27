Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 сентября 2021 12:00

Осенний этап акции «Краснодар — 10 тысяч деревьев» стартует 20 октября

Сейчас считают, сколько необходимо посадочного материала
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В октябре стартует осенний этап акции «Краснодар — 10 тысяч деревьев». Приступить к выдаче саженцев планируют 20 числа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Акция поможет восстановить фонд зеленых насаждений, утраченный в прошлые годы, и увеличить площадь зеленых насаждений города. Сейчас в питомниках региона выбирают породу деревьев и определяют нужное количество, - отметили в мэрии.

В настоящее время формируются заявки по количеству саженцев. Жители могут также принять участие в акции, предварительно сообщив об этом в администрацию округа.