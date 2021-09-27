Осенний этап акции «Краснодар — 10 тысяч деревьев» стартует 20 октября

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В октябре стартует осенний этап акции «Краснодар — 10 тысяч деревьев». Приступить к выдаче саженцев планируют 20 числа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Акция поможет восстановить фонд зеленых насаждений, утраченный в прошлые годы, и увеличить площадь зеленых насаждений города. Сейчас в питомниках региона выбирают породу деревьев и определяют нужное количество, - отметили в мэрии.

В настоящее время формируются заявки по количеству саженцев. Жители могут также принять участие в акции, предварительно сообщив об этом в администрацию округа.