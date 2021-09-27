Сообщения о заминировании школ в Дагомысе 27 сентября не подтвердились

Фото: кинологи ЦКС УВД г. Сочи с своими питомцами Фото: Елена МОСКАЛЕВА

Сообщения о планирующихся утром 27 сентября терактах в образовательных учреждениях Дагомыса распространились еще накануне. Тут же все учебные заведения стали проверять. В школы приехали кинологические расчеты УВД Сочи. Как сообщили «КП» - Кубань» в кинологическом центре, на осмотр каждого образовательного учреждения кинологи со служебными собаками потратили более часа.

- Было задействовано два кинологических расчета с немецкими овчарками. Клички служебных собак Шанель и Бора. Обе отличаются прекрасным нюхом и хорошими поисковыми качествами. Осмотр помещений и территории начался в 6 часов 45 минут и завершился в 8 часов утра. Подозрительных предметов обнаружено не было, - рассказал начальник отделения розыска по запаховым следам сочинского кинологического центра Иван Чернов.

Учебный день 27 сентября в школах Дагомыса проходит в обычном режиме. Администрации образовательных учреждений усилили охрану и попросили школьников и родительскую общественность быть бдительными и не поддаваться на провокации.

Правоохранительные органы выясняют, кто стал источником фейковой информации.