1,5 миллиона рублей взыскали с бывшего судьи и его родственника в Анапе

Старший и младший Стародубцевы. Фото: СУ СК России

Штрафы общим размером в 1,5 миллиона рублей взыскали с бывшего судьи Владимира Стародубцева и его сына в Анапе. Ранее родственники осуждены за взятку в размере 50 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Так, в декабре 2018 года экс-судья и его сын требовали от знакомого бизнесмена 50 миллионов рублей за выкуп участков на местном курорте, однако были задержаны. Владимира Стародубцева осудили на 6,5 лет лишения свободы и штраф в 800 тысяч рублей, сыну вынесли приговор в виде 6 лет и 700 тысяч рублей. По наказаниям у фигурантов дела образовались задолженности.

Для взыскания штрафов судебный пристав-исполнитель направил запросы в регистрирующие госорганы и финансовые организации. В результате штраф объемом в 1,5 миллиона рублей выплачен.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что следователь, сбежавший со взяткой в 3 миллиона во время спецоперации на Кубани, сдался с повинной. Правоохранитель скрывался от закона две недели.