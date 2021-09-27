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Общество27 сентября 2021 13:05

Парикмахер из Краснодарского края завоевала золото на чемпионате Европы

20-летняя Мария Нежданова стала лучшей на конкурсе
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Австрии с 22 по 26 сентября прошел чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021. Представители Краснодарского края также принимали участие в конкурсе. Золото взяла 20-летняя Мария Нежданова из Армавира, которая боролась в сфере парикмахерского искусства. Девушку с победой поздравил губернатор региона.

- Мария представляла Армавирскую академию профессионального образования и в своей сфере взяла золото. Желаю ей и дальше оттачивать мастерство и быть лучшей в профессии, – сказал Вениамин Кондратьев.

Стоит отметить, что на чемпионате EuroSkills Graz 2021 национальная сборная WorldSkills Russia заняла первое место по результатам общекомандного – медального и балльного зачетов. По количеству медалей команда побила собственный рекорд .