В Краснодаре 285 незаконных свалок ликвидировали в период санитарного марафона

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В Краснодаре ликвидировали 285 незаконных свалок. Стихийные скопления мусора найдены в период санитарного марафона. Итоги мероприятия обсудили накануне на главной городской планерке.

Так, в течение месячника, проходившего с 24 августа по 23 сентября, скошено и 700 гектаров сорняка. Кроме того, порядок навели на 62 детских площадках.

В частности, на территории площадью 100 гектаров краевой столицы убрали мусор, провели покраску оборудования и зданий - 200 домов, устранили незаконные уличные рисунки.

Всего в марафоне участвовало порядка 40 тысяч жителей. Массовое благоустройство города проходило во всех микрорайонах.