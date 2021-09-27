Полицейские задержали мужчину, чуть не задушившего ремнем врача-рентгенолога в Сочи

Фото: сайт горбольницы № 4

Врач-рентгенолог горбольницы № 4 в Сочи пострадала от рук буйного пациента. От смерти медика буквально спасли санитарка и охрана, прибежавшие на крики о помощи, доносившиеся из-за закрытых дверей кабинета.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе УВД по городу Сочи, 65-летняя врач-рентгенолог горбольницы № 4 написала заявление в полицию Центрального района Сочи. Женщина сообщила, что пациент набросился на нее во время приема.

- Он накинул мне на шею ремень, когда я оформляла документы, и начал его затягивать,- сообщила пожилой врач правоохранительным органам.

Полиция задержала преступника. Им оказался 46-летний житель Ставрополья. Мотивы преступления правоохранителям еще предстоит выяснить.

- В настоящее время в отношении мужчины составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Мера дальнейшего наказания станет известна после проведения всех необходимых процедур, - сообщил пресс-секретарь УВД по г. Сочи Андрей Кошелев.