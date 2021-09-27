Юрий Бурлачко: на предстоящей сессии будет решен вопрос изменения структуры ЗСК

- По итогам состоявшихся выборов депутатов Государственной думы 8 созыва ряд депутатов ЗСК покинут краевой парламент и продолжат законотворческую работу на федеральном уровне, - сообщил Юрий Бурлачко. - Среди них – наш коллега Алтухов Сергей Викторович, ранее возглавлявший комитет по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности.

Поэтому парламентарии приняли решение оптимизировать структуру Законодательного собрания Краснодарского края. Комитет, который раньше возглавлял Сергей Алтухов, расформируют, а полномочия передадут ряду других комитетов. Их разделят между собой:

- комитет по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике (председатель Артеменко Иван Петрович);

- комитет по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию (председатель Трубилин Александр Иванович);

- комитет по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (председатель Лыбанев Владимир Викторович).

Перераспределение функций комитета никак не скажется на ходе их реализации. Окончательно этот вопрос рассмотрят на предстоящей 60-й сессии ЗСК, она состоится 29 сентября. На ней в соответствии с Регламентом Законодательного собрания Краснодарского края решат вопрос об изменении структуры краевого парламента. Депутаты - члены упразднённого комитета перейдут в другие комитеты, это позволит укрепить их кадровый состав.

Кроме того, депутаты ЗСК Андрей Дорошенко и Дмитрий Лоцманов избраны в Государственную думу восьмого созыва. В краевом парламенте они были секретарями комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан и комитета по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию соответственно. Из-за того, что они сложили полномочия депутатов ЗСК, на предстоящей 60-й сессии рассмотрят вопрос об утверждении новых кандидатур на должность секретарей этих комитетов.