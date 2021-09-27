Более полумиллиона рублей украли телефонные мошенники у жительницы Краснодара

Фото: Владимир Веленгурин

В Краснодаре телефонные мошенники обманули женщину на более чем полмиллиона рублей. Жительница перевела на счета злоумышленников 660 тысяч. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщает пресс-служба МВД РФ по Краснодару.

Так, накануне женщине позвонил якобы сотрудник службы безопасности учреждения финансов. Он сообщил о том, что на жительницу незаконно оформлен кредит. Для того, чтобы избавиться от него, женщина должна была оформить такой же кредит, а деньги перевести на безопасные счета. В ином случае жертва выплачивала бы заем злоумышленников.

Испугавшись, жительница Краснодара оформила кредит, обналичила деньги и перевела на указанные счета. Только потом она поняла, что стала жертвой мошенников.

- В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас личности, обманувшие жительницу, разыскиваются правоохранительными органами, - сообщили в пресс-службе МВД РФ по Краснодару.